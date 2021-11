Nagy löst Bauer beim FSV Mainz ab

Mainz. Trainer Florian Bauer verlängert seinen Vertrag bei den Handballerinnen des Zweitligisten 1. FSV Mainz 05 nicht über das Saisonende hinaus. „Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Auch wenn es bisher ,nur’ eineinhalb Jahre sind, in denen ich in Mainz bin, sind mir der Verein und vor allem die Spielerinnen sehr ans Herz gewachsen“, sagte der 41-Jährige: „Trotz allem habe ich mit meiner Familie zusammen den Entschluss gefasst, nach dieser Saison meine Trainertätigkeit in Mainz zu beenden. Dies hat absolut familiäre und zeitliche Gründe. Nach insgesamt knapp 25 Jahren im Leistungssport ... möchte ich mal eine Pause einlegen und den Fokus wieder mehr auf die Familie legen.“

Die Nachfolge wurde bereits geregelt: Nikoletta Nagy übernimmt im Sommer nächsten Jahres die „Meenzer Dynamites“ in der 2. Liga. „Die angehende A-Lizenz-Inhaberin überzeugt mit hoher fachlicher und menschlicher Kompetenz und dem seit langem gelebten Mainz-05-Gen“, erklärte der Club in einer Pressemitteilung. Nagy kam 2011 zum FSV. Ab 2011 bis 2015 war sie Trainerin des Nachwuchsteams. Aus familiären Gründen legte die Hessin mit ungarischen Wurzeln dann nach vier erfolgreichen Jahren eine Pause als Vereinstrainerin ein und konzentrierte sich auf ihre Auswahltätigkeit in der RLP-Landesauswahl. 2018 stieg Nikoletta Nagy wieder beim FSV ein; seitdem trainiert sie das Nachwuchsteam in der 3. Liga, aus dem sich immer wieder Talente für die Damen I empfehlen konnten.

Florian Bauer (41) hatte nach dem Bundesliga-Abstieg 2014 die HSG Bensheim/Auerbach übernommen und während seiner zweijährigen Tätigkeit die Grundlage dafür geschaffen, dass die Mannschaft ein Jahr später 2017 unter Heike Ahlgrimm souverän den Aufstieg schaffte. red