Darmstadt. Die Verantwortlichen des SV Darmstadt 98 und der Stadt Darmstadt haben den Grundstein für den Bau der neuen Haupttribüne im Merck-Stadion am Böllenfalltor gelegt. Oberbürgermeister Jochen Partsch, Stadtkämmerer André Schellenberg sowie Präsident Rüdiger Fritsch und Geschäftsführer Michael Weilguny vom SV 98 führten am Montag den symbolischen Akt mit Befüllung der Grundsteinkapsel sowie der anschließenden Grundstein-Versiegelung durch. Im Grundstein enthalten sind ein Lilien-Trikot der Saison 2020/21 und eine Tageszeitung vom gestrigen 1. März.

„Die heutige Grundsteinlegung für den Bau der Haupttribüne des neuen Stadions des SV Darmstadt 98 ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Meilenstein für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und unseren größten Sportverein Darmstadt 98“, sagte Partsch: „Der Umbau, der nun so langsam auf die Zielgerade einbiegt, ist eine wichtige und notwendige Investition in die sportliche Infrastruktur unserer Stadt und damit in eine erfolgreiche Zukunft des Sports und Profisports in Darmstadt und ganz Südhessen.“

Oberbürgermeister Jochen Partsch (li.) und Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch bei der Grundsteinlegung. © Lilien

Seit November laufen die Rohbauarbeiten an der Haupttribüne, die künftig Platz für rund 2900 Besucher inklusive 19 Logen und 900 Business-Seats bieten soll. Auf dem Dach der Tribüne ist zur Energieversorgung eine Photovoltaikanlage geplant. Die Kostenkalkulation für den Neubau der Haupttribüne beläuft sich auf rund 26,7 Millionen Euro. Die Gesamtkosten für den Stadionumbau inklusive der Gegentribüne und umfassender Umfeldmaßnahmen betragen 46,7 Millionen Euro. 22,2 Millionen davon investiert der SV 98 mit Eigen- und Fremdkapital. Die Fertigstellung der Umbauarbeiten ist für den Beginn der Saison 2022/23 geplant. red