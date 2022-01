Nächster Corona-Fall in der Bundesliga

Bensheim/Leverkusen. Aufgrund eines positiven Corona-Falls in Reihen des TSV Bayer 04 Leverkusen ist die für den gestrigen Sonntag geplante Partie der Frauenhandball-Bundesliga gegen die HSG Blomberg-Lippe kurzfristig abgesetzt worden. „Die Ergebnisse unseres Teams waren allesamt negativ“, erklärte die HSG Blomberg-Lippe auf Facebook, nachdem der Verein Ende des vergangenen Jahres selbst von einer massiven Corona-Infektionswelle im Team betroffen war. Aus diesem Grund war das für den 2. Januar geplante Spiel bei der HSG Bensheim/Auerbach abgesagt worden.

Danach hatte es die Flames erwischt. Nachdem eine Spielerin am vergangenen Mittwoch ein positives Testergebnis hatte, fiel die am gleichen Abend bei der SG BBM Bietigheim geplante Partie aus. Da die anderen Bensheimer Testergebnisse negativ waren, trainierte die Mannschaft weiter. Nach einem freien Wochenende steigt die HSG heute mit PCR-Tests in die Trainingswoche und in die Vorbereitung für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei den Handballluchsen Buchholz-Rosengarten ein. red