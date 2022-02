Nackte Tatsachen zum 60. Geburtstag

Frankfurt. Zum 60. Geburtstag lässt Michael Roth vor einem Millionenpublikum die Hüllen fallen. Zwillingsbruder Ulrich hat das bereits ein Jahr zuvor bei der Premiere von „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ im TV-Sender Vox getan. Scham, sich nackt vor der Kamera zu zeigen, hatten die früheren Handball-Nationalspieler nicht. „Mein Bruder war zuerst schon skeptisch. Er meinte, ich könne nicht tanzen und sehe nackt auch nicht so gut aus. Aber letztlich hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt, so dass er auch den Mut hatte mitzumachen“, berichtet Vorreiter Uli Roth.

Die Botschaft der Sendung, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen und sich nicht zu schämen, ist eine Herzensangelegenheit der olympischen Silbermedaillengewinner von 1984. Schließlich erkrankten beide im Alter von 47 Jahren innerhalb von nur wenigen Monaten an Prostatakrebs. Beide sind geheilt und haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, darüber aufzuklären. Unter anderem im Patientenbeirat des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg und in der Deutschen Krebshilfe.

„Es ist manchmal schade, dass so ein wichtiges Thema mit einem Striptease enden muss, damit die Leute das auch ansehen. Vom Prinzip her müsste die Aufklärung auch an anderer Stelle und viel öfter präsentiert werden“, sagt Michael Roth. Es habe ihm aber großen Spaß gemacht – auch wenn er am Ende nicht mal mehr die Socken anhatte.

Die gesamte Familie will sich am heutigen Dienstag – dem 60. Geburtstag der Zwillinge – mit einem Glas Sekt vor den Fernseher setzen und die aufgezeichnete Show anschauen. Denn die eigentlich zum Jubiläum geplante große Party mit 150 Personen kann wegen Corona nicht steigen. „Wir werden die Feier im Sommer nachholen“, kündigt Uli Roth an.

Gemeinsam mit seinem Bruder wird er im heimischen Leutershausen im engsten Kreis zumindest in den runden Geburtstag hineinfeiern. Am Ehrentag selbst muss Michael Roth zurück in den Norden. Er hat vor Kurzem das Traineramt beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau übernommen und wird wie so oft in seiner Karriere beim Training in der Halle stehen. „Ich werde den Jungs einen Kasten Bier mitnehmen und dann abends die Show im Fernsehen anschauen“, sagt er.

Zuletzt war es etwas ruhiger um den langjährigen Bundesliga-Coach der HSG Wetzlar und der MT Melsungen geworden. Beim Sydney University Handball Club, als Nationaltrainer in Bahrain sowie bei den Füchsen Berlin gab es kurzzeitige Engagements. So wie jetzt auch in der Marzipanstadt, wo er einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt.

„Ich war lange genug ohne Job und als Handballtrainer bewirbt man sich ja nicht wie in der freien Wirtschaft. Es ist eine charmante und sehr interessante Aufgabe, dazu noch nahe meinem Wohnort Hamburg. Ich bin super happy, dass ich es gemacht habe, weil es sehr viel Spaß macht“, sagt der 59-Jährige. Mit zwei Siegen zum Auftakt hat er als „Feuerwehrmann“ gleich gut eingeschlagen.

Auch Uli Roth ist dem Handball immer treu geblieben, wenn auch in anderer Funktion. Michael Roth bezeichnet seinen Bruder als „Freizeitmanager“ beim Heimat- und Herzensverein SG Leutershausen. Seit zwölf Jahren bringt sich der frühere langjährige Manager der Musikgruppe PUR dort ein. Zudem hat seine Sportmanagementagentur zahlreiche Handballer unter Vertrag. „Und jetzt fiebere ich wieder jedes Wochenende mit meinem Bruder mit“, berichtet er. dpa