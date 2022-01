Nach WM-Gold will Uwe Wahlig noch weitere Titel holen

Bensheim. Medaillen hat er bei Deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften gewonnen, ganz oben auf dem Treppchen stand er bei beiden Wettbewerben bislang noch nicht. Bei verschiedenen Sportlerwahlen schnitt er ebenfalls gut ab, zum Gewinner wurde er bei einem solchen Format noch nicht gekürt. Kein Deutscher Meister, kein Europameister, kein Sportler des Jahres – dafür ist Uwe Wahlig Weltmeister im Segelfliegen in der Clubklasse. Den größten aller Titel gewann der Lorscher, der für die Segelfluggruppe (SFG) Bensheim startet, im Vorjahr in Montluçon-Guéret/Frankreich.

Zur Person Uwe Wahlig ist Geologe. Er arbeitet als IT-ler für ein großes Walldorfer IT-Unternehmen. Er ist seit 1992 Mitglied bei der Segelfluggruppe Bensheim. Bei der SFG ist er Werkstattleiter und Fluglehrer. Ein weiteres Steckenpferd Wahligs ist das Tanzen in Clubs. In den vergangenen beiden Jahren konnte er dieser Passion Pandemie-bedingt nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht nachgehen. In Vor-Corona-Zeiten waren die Lindenfelser „Kutsch“ und das „Steinbruch Theater“ in Mühltal seine bevorzugten Tanz-Locations. eh

Der WM-Sieg trug ihn bei der vom Landesportbund Hessen organisierten Wahl zu Hessens Sportler des Jahres 2021 auf Platz zwei im Land, hinter Judoka Eduard Trippel, der bei Olympia in Tokio Silber und Bronze gewonnen hatte. Ein beachtliches Ergebnis für einen Vertreter einer Disziplin, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht in der ersten Reihe steht, findet Wahlig. Für die Sportlerwahlen in Bensheim und Lorsch war er aufgrund seiner Erfolge (DM-Vize, EM-Bronze) in den letzten Jahren bereits nominiert. Als aktueller Weltmeister schaffte er erneut den Sprung auf die Bensheimer Kandidatenliste für 2021.

Gut auf die WM vorbereitet

Der WM-Triumph kam für ihn nicht überraschend. „Ich war sehr gut vorbereitet.“ Uwe Wahlig hatte mit anderen deutschen Segelfliegern im Jahr 2020 an zwei Wettkämpfen in Frankreich teilgenommen. Einer fand in Issodoun rund 100 Kilometer entfernt von Montluçon-Guéret statt, ein weiterer (die sogenannte Vor-WM) wurde im WM-Ort selbst ausgetragen. „Wir kannten dadurch die Gegebenheiten im Fluggebiet sehr gut.“

Dass Wahlig mit den schwierigen Wetterbedingungen in der Nähe des Zentralmassivs gut zurechtkommt, zeigte sich bei der Vor-WM. In seiner Startklasse landete er damals hinter seinem deutschen Teamkollegen Stefan Langer (SFG Donauwörth-Monheim) auf dem zweiten Rang. Ein Jahr später bei den Weltmeisterschaften lag der 50-jährige Lorscher vor Langer, der WM-Bronze errang.

Trotz der mannschaftsinternen Konkurrenzsituation unterstützten sich die beiden deutschen Segelflug-Sportler gegenseitig, tauschten während der WM-Wettflüge über Funk Informationen aus. „Der Teamgeist war toll“, berichtet Wahlig.

Insgesamt neun Flugtage wurden bei der WM durchgeführt. Gold sicherte sich Uwe Wahlig durch eine konstante Performance auf hohem Niveau. Ein Tagessieg sowie weitere Tages-Platzierungen unter den Top-Ten brachten ihm schließlich den Sieg. Vor den beiden letzten Wettbewerbsflügen hatte er sich einen relativ komfortablen Vorsprung erarbeitet, so dass er das Risiko etwas zurückfahren konnte. Das galt vor allem für die finale Schleife. „Ich bin auf Sicherheit geflogen.“

Mit dieser Strategie gelang es ihm, die Angriffe der in personeller und technischer Hinsicht hochprofessionalisierten Kontrahenten aus England und Frankreich abzuwehren. „Die deutsche Mannschaft ist gut ausgestattet, aber Engländer und Franzosen betreiben das nochmal auf einem höheren Level“, so Wahlig.

Mehr als Weltmeister geht im Segelflug-Sport nicht, ist es also an der Zeit, sich aus der Wettkampfszene zurückzuziehen? „Nein, dazu macht es zu viel Spaß.“ Und sportliche Ziele gibt es für Uwe Wahlig ja noch einige zu erreichen: Deutscher Meister oder Europameister - oder Sieger bei einer Sportlerwahl. eh

