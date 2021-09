Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die HSG Bensheim/Auerbach feierte gestern Abend in der Weststadthalle den ersten Heimsieg der neuen Saison in der Frauenhandball-Bundesliga – und damit auch nach der Rückkehr der Zuschauer und dem Ende der Geisterspiele. 510 Besucher sahen das 25:18 (15:9) gegen Schlusslicht BSV Sachsen Zwickau, und das Ergebnis war auch in der Höhe verdient.

