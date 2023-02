Die Tischtennis-Damen der TSV Auerbach feierten als Tabellenführer der Bezirksoberliga einen klaren 6:1-Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach.

Nach zwei Doppelsiegen erhöhte Christine Weiß locker auf 3:0. Nina Kolbe gab im vierten Satz den einzigen Punkt gegen die an Nummer eins spielende Kessler ab. Die weiteren Punkte gingen an die Auerbacherinnen, die nach der Fastnachtspause am 24.

...