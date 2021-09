Nach Corona-Pause will FC 07 heute wieder trainieren

Fußball. Fußball-Gruppenligist FC 07 Bensheim will am heutigen Donnerstag wieder das Training wieder aufnehmen. Am Sonntag war bei einem Spieler des Teams ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen, das Ergebnis des anschließenden PCR-Test war ebenfalls positiv. Die Bensheimer Fußballer hatten sich am Sonntag noch vor der Durchführung des PCR-Tests in Quarantäne begeben, die Auswärtspartie bei der SG Langstadt/Babenhausen wurde abgesagt (Nachholtermin ist noch nicht festgelegt), der Trainingsbetrieb ausgesetzt.

Am späten Mittwochnachmittag bekamen die Nullsiebener von Klassenleiter Robert Neubauer, der die Situation beim FC 07 Bensheim mit den Gesundheitsbehörden ausführlich erörtert hatte, grünes Licht für die Wiederaufnahme des Trainings, wie Uli Albrecht, der Sportliche Leiter des FC 07, mitteilte. Die Kontakte des infizierten Akteurs zu seinen Mannschaftskollegen im relevanten Zeitraum waren auf den Außenbereich begrenzt, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Alle seither durchgeführten Schnelltests bei den FC 07-Kickern waren negativ. Das Gruppenliga-Heimspiel des FC 07 am Samstag (16 Uhr) gegen die SKV Büttelborn soll planmäßig im Weiherhausstadion stattfinden