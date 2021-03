  Nach Aufgaben in Bensheim und Ketsch folgt nun Buxtehude

Frauenhandball-Bundesligist Buxtehuder SV hat einen Nachfolger für Trainerin Heike Axmann gefunden: Adrian Fuladdjusch wird ab 1. Juli für das Juniorenteam in der 3. Liga und die Jugend-Bundesligamannschaft verantwortlich sein. Zugleich wird er dann Co-Trainer von Chefcoach Dirk Leun. Die beiden werden sich bereits am Mittwoch (31.) treffen – dann kommt Fuladdjusch als Trainer des Tabellenletzten Kurpfalz Bären aus Ketsch zum Bundesliga-Spiel bei den Norddeutschen.

Adrian Fuladdjusch (33) ist gelernter Versicherungskaufmann, hat sich beruflich allerdings schon frühzeitig voll umfänglich dem Frauenhandball verschrieben; 2013 zunächst für zwei Jahre als Trainer und Jugend-Koordinator bei den Flames der HSG Bensheim/Auerbach, seit 2015 als hauptamtlicher Geschäftsführer und Coach bei den Kurpfalz Bären in Ketsch. Als Trainer hat er die Junior-Bären zweimal zum Aufstieg bis in die 3. Liga geführt. Seit Anfang 2020 ist er Trainer der Bundesliga-Bären, die nötige Ausbildung zur A-Lizenz hierfür hatte er 2019/2020 absolviert.

Nach sechs Jahren in Ketsch sei für ihn die Zeit „für etwas Neues“ gekommen. Adrian Fuladdjusch: „Die ausgeschriebene Stelle in Buxtehude hat mich sofort extrem gereizt. Der BSV zählt im Frauenhandball seit Jahren zu den Top-Vereinen und hat eine große Tradition. Hier möchte ich mich einerseits weiter entwickeln und von einem erfahrenen Trainer wie Dirk Leun lernen. Auf der anderen Seite will ich die sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit von Heike Axmann fortsetzen.“ red