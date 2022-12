Nach 3:0 geht’s gegen Bern

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat das erste Testspiel in der Winterpause erfolgreich bestritten: Gegen den Oberligisten SV Morlautern setzten sich die Lilien mit 3:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Mehlem, Sonn und Bennetts.

Die Gastgeber waren auf ihrem Trainingsplatz am Böllenfalltor von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und waren nach wenigen Minuten auch sofort erfolgreich. Marvin Mehlem verwertete eine Vorlage von Tobias Kempe zum 1:0 (9.). Eine gute Viertelstunde später konnte SVM- Keeper Bakary Sanyang einen harten Schuss von Fabio Torsiello nur zur Seite lenken. Dort lauerte Philipp Sonn und drückte den Ball per Abstauber über die Linie. Fast hätte sich Sonn zehn Minuten später als Doppeltorschütze eintragen lassen können, doch sein sehenswerter Distanzschuss klatschte an die Latte.

Die Lilien drehten zur zweiten Halbzeit die Mannschaft komplett auf links, eine komplett neue Elf stand im zweiten Durchgang auf dem Feld. Den Offensivbemühungen tat dies jedoch keinen Abbruch, Es gab weitere hochkarätige Chancen, aber erst kurz vor Schluss zappelte der Ball noch einmal im Netz: Keanan Bennetts erhöhte aus zentraler Position auf 3:0.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht war zufrieden: „Mir war es wichtig, dass wir nicht komplett kalt in den Test gegen Bern gehen werden. Dafür war es genau der richtige Gegner, in der ersten Halbzeit haben sie uns ordentlich gefordert, nach der Pause standen sie tiefer, so dass wir Lösungen im Ballbesitz finden mussten. Unabhängig vom Ergebnis ein gelungener Test“, blickte er auf das anstehende Fest zur Stadioneröffnung gegen die Young Boys am kommenden Samstag (18 Uhr).

Kauczinski bleibt beim SVWW

Drittligist SV Wehen Wiesbaden und Markus Kauczinski werden ihre Zusammenarbeit über den Sommer 2023 hinaus fortsetzen. Wie die Hessen am Samstag auf der Mitgliederversammlung bekannt gaben, wurde der bis zum Saisonende datierte Vertrag des Cheftrainers vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung von Markus. Die sportlichen Leistungen und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, spricht für die Arbeit von ihm und seinem Team und hat unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt“, sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie.

Der 52-jährige Kauczinski arbeitet seit etwas mehr als einem Jahr bei den Hessen. Er kam im November 2021 für den kurz zuvor entlassenen Rüdiger Rehm. red/dpa