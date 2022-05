Nach 0:2 fast noch ein Sieg

Bergstraße. Die TSV Auerbach II zeigte in der Fußball-Kreisliga B Moral und kam im Heimspiel gegen den FV Hofheim zu einem 3:3. Die TSV rannte einem 0:2 und 2:3 hinterher, glaubte aber stets an sich. „Großes Lob an meine Jungs, die nach einer schwachen ersten Spielhälfte den Schalter umlegen konnten und am Ende dem Siegtreffer sogar näher waren als die Gäste“, sagte TSV-Coach Paul McNally. - Tore: 0:1 Liedtke (7.), 0:2 Baunach (30.), 1:2 Samstag (55.), 2:2 Schulze (63.), 2:3 Schader (68.), 3:3 Altunkapan (77.). lew/p

TSV Gras-Ellenbach – TSV Hambach 1:3. Das Hambacher Frühlingsfest am Freitagabend hatte die Fußballer Hambacher in allen Belangen beflügelt – bis auf die Chancenverwertung. „Eigentlich müsste es 7:1 ausgehen. Was wir vergeben haben, ist nicht normal“, sagte Spielausschussvorsitzender Reinhard Wolff. Effektiv dagegen die Gastgeber: Sie begannen gut und nutzten ihre einzige Torchance zum 1:0. – Tore: 1:0 Fink (24.), 1:1 Minges (49.), 1:2 Jonas Schäfer (62.), 1:3 Franken (80., Foulelfmeter). kar/ü

