MSG tut was für die Moral

Bergstraße. Viel Respekt hat sich die MSG Lorsch/Einhausen im Nachholspiel der Handball-Bezirksoberliga beim Spitzenreiter HSG Rüsselsheim/Bauschheim verdient. Obwohl es für den Vorletzten um nichts mehr ging – die Punkte haben für die nun anstehende Abstiegsrunde keinerlei Bedeutung – und die personelle Situation arg angespannt war, verkaufte sich die MSG teuer und hielt die Niederlage mit 29:33 (14:17) in Grenzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben gesagt, dass wir trotz der Situation alles geben und die Rüsselsheimer ein bisschen ärgern wollen – und das haben wir auch geschafft“, meinte MSG-Spieler David Wiegand im Anschluss. „Die Moral war heute top und wir haben 60 Minuten um jedes Tor gekämpft. Das war eine tolle Mannschaftsleistung, in der jeder für jeden alles gegeben hat.“ Beim 4:9 (16.) lag Lorsch/Einhausen zwar mit fünf Toren hinten, ließ sich aber nicht beirren und hielt den Rückstand in der Folge in Grenzen. Als Wiegand zwölf Minuten vor dem Ende zum 24:26 traf, schien sogar die Sensation greifbar, doch dann ließen bei der MSG etwas die Kräfte nach, so dass es am Ende eine – immerhin knappe – Niederlage gab.

MSG-Tore: Schierk (10/5), Krieger, Dünschmann (je 6), Kraft (3), Wiegand (2), Wachtel, Eichhorn (je 1). esi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2