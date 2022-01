„Wir sind realistisch genug, um zu wissen, dass es in diesem Spiel für uns wohl kaum etwas zu holen gibt.“ Norbert Metzger, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten MSG Lorsch/Einhausen, will das Auswärtsspiel beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Rüsselsheim (Sonntag, 18 Uhr, in Bauschheim) zwar „nicht abschenken“, aber er legt den Fokus schon auf das für die MSG wesentlich wichtigere

