„Um eine so gute Mannschaft wie Bensheim zu gefährden, darf man nicht so viele Fehler machen“, meinte Norbert Metzger, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten MSG Lorsch/Einhausen, nach der 24:32 (13:15)-Heimniederlage gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Die Mannschaft von Gäste-Trainer Moritz Brandt hat durch den Erfolg vorzeitig die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher, während die MSG schon

...