MSC-Senioren wieder Deutsche Meister

Bensheim. Der Seniorenmannschaft des Minigolf-Sport-Clubs Bensheim-Auerbach ist die Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaft auf dem System Beton geglückt. Hannes Klee, Hans-Peter Fritsch, Dirk Czerwek und Oliver Isenbiel (von links) gelang quasi ein Start-Ziel-Sieg auf der schwierig zu spielenden Anlage in Hannover. Gleich in der ersten von sechs Wertungsrunden gelangen den MSC-Spielern trotz widriger Wetterbedingungen Ergebnisse unter 30 Schlägen, so dass für das Team gleich ein Vorsprung von 8 Schlägen heraussprang, der dann souverän auf 24 gegenüber Bottrop (2.) ausgebaut wurde; es folgten Berlin (3.) und Mainz (4.).

Auch in den Einzel-Entscheidungen mischten die Auerbacher kräftig mit und holten drei weitere Medaillen durch Dirk Czerwek, Oliver Isenbiel (jeweils Gold in ihren Altersklassen) und Hannes Klee (Silber). Fritsch kam als Achter noch in die Top Ten. red/Bild: MSC