Mörlenbacher ESC bleibt in Bundesliga

Mörlenbach. Der Mörlenbacher Eisstockclub sicherte sich erneut den Klassenerhalt in der Bundesliga West unter sieben Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen sowie sieben Mannschaften aus Hessen. Durchgeführt wurde der Wettkampf unter der Corona-Vorgabe 2G-Plus.

Beim Eisstockschießen werden die Vor- und Rückrunde der Bundesliga an einem Wochenende ausgetragen. Nach der Vorrunde lag das Team des MESC zwischenzeitlich auf Platz zwei und somit auf Qualifikationskurs für die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr, konnten diesen Platz aber in der Rückrunde verletzungsbedingt nicht halten. Karl Hoger sagte dazu: „Da wir die Rückrunde verletzungsbedingt zeitweise mit nur drei aktiven Spielern fortsetzen konnten, war unser Ziel, von der Platzierung her nicht zu weit abzurutschen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen bei der Konkurrenz. Dennoch finde ich, ist uns dies ganz gut gelungen.“

Nach insgesamt 26 Spielen belegte das Herren-Team des MESC am Ende einen guten sechsten Platz in der Gesamtwertung von den 14 teilnehmenden Mannschaften. Es fehlten ganze zwei Punkte auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften gereicht hätte.

Frauen-SG fährt zur „Deutschen“

Zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert haben sich die Damen der Spielgemeinschaft WSV Lorsbach/MESC Mörlenbach, deren Wettkampf parallel zu den Herren verlief. Auch hier wurde eine durchweg spannende Vor- und Rückrunde gespielt, in der die Spielgemeinschaft mit professioneller Abgeklärtheit und einer starken Mannschaftsleistung den vierten Platz holte.

Die MESC-Herren spielten mit Karl Hoger, Wolfgang Jäger, Peter Hoffner und Florian Schuster, die SG-Damen mit Margot Schneider, Jutta Hoger, Brunhilde Mai und Conny Baumann. red