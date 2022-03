Mitgliederschwund in den hessischen Sportvereinen gestoppt

Hessen. Der Landessportbund Hessen hat den pandemiebedingten Abwärtstrend bei seinen Mitgliedern aus dem Jahr 2020 gestoppt und befindet sich wieder leicht im Aufwind. Zum Stichtag 1. Januar 2022 verzeichnete die Dachorganisation des organisierten Sports 2 071 322 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in seinen Reihen und damit ein Plus von 7011 Mitgliedern (0,3 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Dies teilte der lsb h am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor den Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Krise betätigten sich 2 134 686 Millionen Sportlerinnen und Sportler in den derzeit knapp 7500 Vereinen und 23 Sportkreisen. Einen signifikanten Zuwachs von 1,3 Prozent gab es bei den Mitgliedern bis 26 Jahre. Dagegen nahm die Zahl der Erwachsenen im Alter zwischen 41 und 60 Jahren um 1,7 Prozent ab.

Insgesamt zogen sich vor allem Frauen aus dem Vereinsleben zurück: Ihr Anteil schrumpfte während der zwei Pandemie-Jahre um 4,5 Prozent auf 845 180. Bei den Männern steigerte sich die Zahl der Mitglieder im abgelaufenen Jahr um 0,8 Prozent auf 1,226 Millionen. Zu den Sportverbänden mit leichtem Zuwachs gehören Cricket, Base- und Softball, Frisbee, aber auch Fußball. Verluste verzeichneten unter anderem der Behinderten- und Rehasport, Boxen, aber auch Turnen.