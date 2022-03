Mit weißer Weste ins Final-Four

Bensheim. Die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach behielt auch im letzten Oberliga-Spiel gegen Verfolger HSG Baunatal die Nerven und beendet nach dem 26:20 (11:11)-Sieg die Gruppenphase ohne Punktverlust.

Mit den zuvor ebenfalls verlustpunktfreien Baunatalerinnen wartete spielerisch eine erste Messlatte und ein ernstzunehmender Gegner für ein Spiel auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit zeigte sich ein bekanntes Bild der Bensheimerinnen – ein gutes Spiel, mit zu vielen technischen Fehlern im Abschluss. So ging Baunatal kurz vor der Pause erstmals mit einem Tor in Führung.

Nach Abpfiff der ersten Halbzeit verwandelte Zoe Davenport überragend per direktem Freiwurf zum 11:11-Ausgleich, und in der zweiten Hälfte zeigte die Flames-Jugend ein deutlich besseres Bild. Man spürte den Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen, technische Fehler wurden größtenteils abgestellt. So erarbeiteten sich die Mädels einen Sechs-Tore-Vorsprung, der unter großem Jubel ins Ziel gebracht wurde. Die Mannschaft von Trainerin Ilka Fickinger hat damit das Ticket für das Final-Four um die Hessenmeisterschaft souverän gelöst. – Gespielt haben: Zoe Davenport (6), Mia Klimpke (4), Sophia Ewald (4), Chiara Schmitz (4), Luana Kappel (4), Emma Grub (4), Lara Moritz, Paula Kratz, Melina Greene, Mariella Schütz, Marlis Mader, Stefanie Pfau, Joelle Wagner, Eva Junge.

Zweiter Sieg für die E2

Weibliche E-Jugend: In einem von der ersten bis zur letzten Minute spannenden und umkämpften Spiel feierte die E2 der Flames mit dem 13:12 (8:6) beim TV Trebur den zweiten Saisonsieg. Beim Spiel drei gegen drei zeigte sich die von Spiel zu Spiel zunehmende Spielpraxis im Team. Ziel ist es nun, im Spiel gegen den TSV Pfungstadt (3. April, 13.15 Uhr, G.-Scholl-Schule) dieses Hoch mitzunehmen und die Saison mit einem weiteren Sieg zu beenden. red