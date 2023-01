Mit Sprintstärke zum Hessentitel

Bensheim. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, skandierten die AKG-Leichtathletinnen nach der Siegerehrung beim Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ in Gelnhausen. Die Mädchen hatten allen Grund zum Jubeln, denn in einem spannenden Wettkampf gewannen sie in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2007-2010) die Goldmedaille und wurden Landessieger Hessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits in den ersten drei der insgesamt sieben zu absolvierenden Disziplinen unterstrichen die AKG-Mädchen ihre Ambitionen und setzten sich glänzend in Szene. Sehr gute 43,5 Meter von Carlotta Holz und 43,0 Meter von Lotte Gebauer im Ballwurf sowie starke 1,46 Meter von Ann-Kathrin Steinhagen und 1,38 Meter von Kim Jurinka im Hochsprung platzierten das AKG von Beginn an in den Medaillenrängen.

Für einen Paukenschlag sorgten dann die Sprinterinnen über 75 Meter. Hervorragende 10,28 Sekunden von Mathilda Paasche und ebenso starke 10,33 Sekunden von Nele Harjes brachten den vorher nicht einkalkulierten Disziplinsieg. Dass Lina Harjes mit 10,44 Sekunden und der fünftschnellsten Zeit aller 21 Sprinterinnen schon nicht mehr in die Wertung kam, ließ für die abschließende Sprint-Staffel einiges erwarten. Im Kugelstoßen hielten starke 9,29 Meter von Lotte Gebauer und 8,11 Meter durch Leni Bitsch die Mannschaft auf Kurs.

Zweikampf mit dem Schuldorf

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Sport Handball-WM in Polen und Schweden: So stehen die Chancen für die Deutschen Mehr erfahren

Inzwischen hatten sich unter den sieben besten hessischen Schulteams das Schuldorf Bergstraße und das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen als die härtesten Rivalen herauskristallisiert. Vorentscheidend sollte die fünfte Disziplin, der Weitsprung, sein. Ann-Kathrin Steinhagen (4,86 Meter) und Leni Bitsch (4,75) glänzten mit famosen Steigerungen ihrer Bestleistungen. Die Goldmedaille war nun greifbar nahe, standen doch mit den 800 Metern und der Sprintstaffel noch zwei Parade-Disziplinen der AKG-Mädchen am Ende des Zeitplans.

Über die zwei Stadionrunden lief Nele Harjes ein taktisch kluges Rennen und hielt sich im Windschatten der vermeintlich stärksten Läuferin im Feld. Eingangs der Zielgeraden zog sie einen Schlussspurt an, übernahm die Führung und lief in glänzenden 2:26,67 Minuten als Erste ins Ziel. Marika Tischer steigerte sich im Sog dieses hohen Tempos als Vierte auf sehr gute 2:32,84 Minuten. Damit hatte das AKG auch diese Disziplin-Wertung gewonnen. Die ohnehin greifbare Spannung stieg umso mehr, weil sich der Staffel-Start wegen Problemen im Wettkampfbüro hinauszögerte. Doch davon ließ sich das AKG-Quartett Lina Harjes, Mathilda Paasche, Lotte Gebauer und Ann-Kathrin Steinhagen nicht beeindrucken. Nervenstark, mit routinierten Wechseln, spielten sie ihre Sprintqualitäten aus, siegten in hervorragenden 39,01 Sekunden und distanzierten die Staffel vom Schuldorf Bergstraße um mehr als eine Sekunde.

Damit war mit 6936 Punkten der 53. Landessieg für eine AKG-Leichtathletik-Schulmannschaft perfekt. Silber gewann das Schuldorf Bergstraße (6829 Punkte), das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen holte sich Bronze (6626).

„Alle Schulwettkämpfe waren wegen der Pandemie zwei Jahren ausgesetzt. Dass wir beim Neustart gleich wieder einen Landessieg erkämpfen und zum Bundesfinale fahren dürfen, ist eine Riesenleistung unserer Mädchen“, zeigten sich Leichtathletik-Lehrer-Trainer Markus Forster und Trainerin Ines Harjes begeistert von der Vorstellung ihrer Mannschaft. Beim Bundesfinale in Berlin kam das junge AKG-Team, in dem drei Mädchen dem jüngsten Jahrgang 2010 angehörten, auf einen guten zehnten Platz.

Hessenmeister für das AKG wurden: Elin Altenhofen, Leni Bitsch, Lotte Gebauer, Lina Harjes, Nele Harjes, Carlotta Holz, Kim Jurinka, Mathilda Paasche, Ann-Kathrin Steinhagen, Marika Tischer, Anne Vetter und Fabienne Zerrath. fo