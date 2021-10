In einem Freudentaumel der Glücksgefühle kehrte das Tanzpaar Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) von den Holland Masters in Rotterdam zurück, in deren Rahmen die Weltmeisterschaft der Senioren 2 Latein ausgetragen wurde. Das hessisch-badische Paar holte unter 45 Teilnehmern aus mehr als einem Dutzend Nationen die Bronzemedaille für Deutschland.

Von Beginn an war es

...