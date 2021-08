Fußball-Drittligist SV Waldhof hat das Achtelfinale im badischen Verbandspokal erreicht. Der haushohe Favorit setzte sich gestern Abend beim Landesligisten FV Elztal mit 10:0 (3:0) durch und bestreitet die nächste Runde eventuell schon am kommenden Mittwoch. Auch was die Partie am Sonntag (8./15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt betrifft, sehen die Mannheimer

...