Die Kurpfalz Gala kann am morgigen Samstag in mehrerlei Hinsicht mit Superlativen aufwarten. Durch die Verpflichtung von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo lief der Kartenvorverkauf bestens, so dass auch an der Tageskasse am Samstag ab 10.30 Uhr verstärkt Personal eingesetzt wird.

Das Weitsprung-Ass ist beileibe nicht der einzige Star der Gala, gerade im bei den Zuschauern so

...