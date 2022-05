Mihambo ist nicht der einzige Star

Weinheim. Die Kurpfalz Gala kann am morgigen Samstag in mehrerlei Hinsicht mit Superlativen aufwarten. Durch die Verpflichtung von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo lief der Kartenvorverkauf bestens, so dass auch an der Tageskasse am Samstag ab 10.30 Uhr verstärkt Personal eingesetzt wird.

Das Weitsprung-Ass ist beileibe nicht der einzige Star der Gala, gerade im bei den Zuschauern so beliebten Weitsprung konnte bei den Männern ebenfalls ein sportliches Schwergewicht an die Bergstraße geholt werden: Der Finne Kristian Pulli, Bronzemedaillengewinner der Hallen-EM 2021, will sein Können unter Beweis stellen. Mit einer Bestmarke von 8,27 Metern liegt er deutlich vor Altmeister Julian Howard aus Karlsruhe, der seine Karriere ausklingen lässt.

Es klingt unwirklich, ist aber Tatsache: Der schnellste Sprinter dieser Saison kommt nicht aus den USA oder Jamaika, sondern dem Langstreckenland Kenia. Ferdinand Omurwa Omanyala ist Afrika-Rekordhalter und lief in diesem Jahr die 100 Meter bereits in 9,85 Sekunden –so schnell war bisher niemand. Der Weinheimer Meetingrekord von 10,08 Sekunden steht damit vor einer Verbesserung.

Traditionell werden die längeren Läufe am Ende der Veranstaltung abgehalten, nicht weil sie unattraktiv wären, sondern weil der Wind sich dann hoffentlich gelegt hat. In diesem Jahr verspricht das Feld der 800-Meter-Frauen absolute Klasse aus Norwegen, Finnland und Dänemark. Mit Unterstützung von Jana Reinert, LG Stadtwerke München, einer der besten Tempomacherinnen Deutschlands, soll eine Endzeit von 2:03 Minuten angepeilt werden.

Kennern der Hochsprung Gala ist der Ukrainer Vadim Kravchuk bestens bekannt, gewann er doch 2020 und wurde dieses Jahr Dritter, wenige Wochen, bevor der Krieg in seiner Heimat ausbrach. Vadim war zwischenzeitlich Soldat, wurde dann zum Training freigestellt und will sein Land nun würdig vertreten. Ukrainische Staatsbürger erhalten freien Eintritt. red