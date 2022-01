MHC spielt im Final Four

Mannheim. Sowohl mit seiner Herren-Mannschaft (zu dem auch der Bensheimer Mario Schachner gehört) als auch mit dem Damen-Team ist der Mannheimer HC am Wochenende in Düsseldorf beim Final Four um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft vertreten. Halbfinalgegner ist bei den Damen (Samstag, 14.15 Uhr) wie auch bei den Herren (Samstag, 16.30 Uhr) jeweils Rot-Weiss Köln.

Die Kölner sind Turnierfavorit, bei ihrer bislang letzten Final-Four-Teilnahme vor fünf Jahren hatten die Mannheimer im Finale 3:4 nach Penaltyschießen gegen die Rot-Weißen das Nachsehen. Am Sonntag steigt das Damen-Finale um 12 Uhr, das der Herren um 15 Uhr. and/mm

