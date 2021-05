MHC-Damen verlieren DM-Finale

Mannheim. Die Damen des Düsseldorfer HC und die Herren von Rot-Weiss Köln haben sich die Titel bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Mannheim gesichert. Die Rheinländerinnen bezwangen am Sonntag im Endspiel den gastgebenden MHC mit 3:2 (1:1) nach Penaltyschießen und sicherten sich damit dem ersten Feldtitel der Clubgeschichte, an dem Nationaltorhüterin Nathalie Kubalski großen Anteil hatte.

Im Anschluss entthronte Rot-Weiss Köln den Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim mit einem 1:0 (0:0). Matchwinner für die Domstädter war ausgerechnet der Ex-Mülheimer Elian Mazkour mit seinem Treffer in der 38. Minute. Der Mannheimer HC mit dem Bensheimer Mario Schachner hatte am Samstag im Halbfinale 5:6 (2:2) nach Penaltyschießen gegen Mühlheim verloren. dpa