Kassel. Die MT Melsungen hat das Hessenderby in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar gewonnen. Durch den 30:28 (17:15)-Erfolg am Sonntag zogen die Nordhessen in der Tabelle am Rivalen vorbei. Melsungen verbesserte sich auf den sechsten Platz, Wetzlar fiel auf den neunten Rang zurück.

Bester Werfer für Melsungen war Nationalspieler Timo Kastening, der alle neun Versuche im Tor unterbrachte. Für die Gäste aus Mittelhessen traf Lenny Rubin (8/2) am häufigsten. dpa