Meister-Schreck Yannik Keller

Bensheim. Nach einer Coronapause haben die Schachligen in Hessen wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen. Die drei Mannschaften der SG Bensheim erzielten eher gemischte Ergebnisse. Während die Dritte in der Bezirksklasse durch Siege von Hein, Zimmermann, Eisenach und Zubrod und einem Remis von Werner Dick den SK Bickenbach III mit 4,5:1,5 besiegte, entsprachen die Ergebnisse der ersten und zweiten Mannschaft nicht ganz den Erwartungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bensheim I konnte in der Verbandsliga Süd mit einem 4:4 beim Tabellenletzten König Nied die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Nach zwei Remis’ von Gerhard Bosbach und Michael Uhl und einem schnellen Sieg von Werner Riebel gerieten die Bensheimer zwischenzeitlich sogar in den Rückstand. Herbert Kargoll und Yannik Keller setzten ihre Serie mit dem jeweils dritten Sieg im dritten Spiel fort – bemerkenswert ist, dass Letzterer bereits den zweiten Fidemeister in dieser Saison bezwang. Trotzdem reichte es nicht zu mehr als einem Unentschieden.

In der Landesliga musste sich Bensheim II dem SK Langen 3:5 geschlagen geben und nähert sich langsam der Abstiegszone. Daran konnten die Siege von Florian Hennemann und des über 80-jährigen Karl Krick nichts ändern. Dazu gab es nur noch zwei Remis von Manuel Simrock und Uwe Hasselbacher. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2