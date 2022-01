Meister Mannheim beginnt mit Derby

Mannheim. Partymusik, Freibier, tanzende Menschen – als der TK Grün-Weiss Mannheim am 13. August des vergangenen Jahres die dritte deutsche Tennis-Meisterschaft in Folge holte, war die Stimmung ausgelassen. Spieler und Fans feierten und sammelten Erinnerungen für die Durststrecke zwischen der Meisterfeier und dem Saisonauftakt 2022. Auch wenn es noch fünf Monate dauert, rückt die neue Bundesliga-Spielzeit organisatorisch immer näher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im März müssen die Kader-Nominierungen fixiert werden und inzwischen steht der Spielplan fest. Schon beim ersten Blick offenbart sich ein Höhepunkt: Am ersten Spieltag (Sonntag, 3. Juli) muss der Deutsche Meister Mannheim auf die andere Rheinseite zum Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen. „Das ist ein toller Bundesliga-Auftakt. Ein Derby gleich zu Beginn ist zwar nicht leicht, aber für die Fans und Spieler wird es ein besonderer Tennis-Tag”, sagte Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell.

Erstes Heimspiel gegen Krefeld

Julian Lenz schlägt 2022 für einen Grün-Weiss-Gegner auf. © Pix

Das erste Heimspiel bestreiten die Mannheimer eine Woche später am 10. Juli. Dann ist Blau-Weiss Krefeld zu Gast in der Quadratestadt. „Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Spielplan nicht mehr ganz so günstig für uns”, sagt Marzenell, der damit auf die Reihenfolge der Gegner anspielt. „Krefeld, Gladbach, Aachen – die werden an den Wochenenden richtig gut spielen können. Auch Neuss wird am zweiten Spieltag auswärts sicher nicht zu unterschätzen sein.”

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Saison endet, wie schon 2021, am Wochenende 12. bis 14. August mit zwei Spielen. Zunächst geht es zum Rochusclub in Düsseldorf, dann kommt der TC Großhesselohe zum Abschluss nach Mannheim. „Da werden unsere Zuschauer nochmals großartiges Tennis zu sehen bekommen”, ist sich Marzenell sicher.

Ziel ist wieder ein Spitzenplatz

Die Zielsetzung der Mannheimer in diesem Jahr: Möglichst weit vorne mitspielen. Wer Gerald Marzenell kennt, weiß aber, dass Jahr für Jahr ein Platz unter den ersten Drei die Vorgabe ist.

Verzichten muss Grün-Weiss bei diesem Vorhaben auf Jeremy Jahn und Julian Lenz, die den Club verlassen. Während „JJ” unweit von Mannheim aufschlagen wird und künftig in der Zweiten Liga für Pforzheim an den Start geht, gibt es mit Julian Lenz möglicherweise ein Wiedersehen. „Juli”, wie er von seinen spanischen Teamkollegen gerufen wurde, zieht es zum ambitionierten Aufsteiger TC Bredeney, gegen den die Mannheimer am 7. August antreten. red/mm