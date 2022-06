Meister Lorsch II darf nicht aufsteigen

Bergstraße. Im Schachbezirk Bergstraße ist bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie die letzte Runde verspätet gespielt und die Saison erst jetzt beendet worden. In der Bezirksoberliga stehen zwar der Meister und der Vizemeister fest – wer aber aufsteigt, ist noch offen. In der Bezirksklasse überholte in einem spannenden Fernduell der SC Fürth mit einem halben Brettpunkt den bisherigen Tabellenführer SG Bensheim III.

In der Bezirksoberliga kam die zweite Mannschaft des SC Lorsch zu einem knappen 3,5:2,5-Erfolg beim Absteiger SK Einhausen. Fünf Partien endeten Unentschieden. Wolfgang Siegler holte an Brett 5 den entscheidenden Punkt. Ein spannendes Duell um den möglicherweise wichtigen zweiten Tabellenplatz lieferten sich die Schachfreunde Heppenheim gegen die zweite Mannschaft des SK Bickenbach. Die Kreisstädter kamen zwar nach 1:3-Rückstand durch Siege von Joachim Bund und Peter Schmitt noch zu einem 3:3, doch das nutzt den Bickenbachern mehr. Sie wurden in der Abschlusstabelle knapp vor Heppenheim Zweiter.

Die zweiten Mannschaften von Lorsch und Bickenbach sind jetzt zwar Meister und Vizemeister, allein die Aufstiegsfrage bleibt noch ein paar Wochen offen. Grund ist, dass in der übergeordneten Klasse die jeweils ersten Mannschaften dieser Vereine spielen. Sowohl Bickenbach I als auch Lorsch I kann nur mit fremder Unterstützung den Aufstieg noch erreichen. Sehr wahrscheinlich wird sich damit die Aufstiegsfrage in der Bezirksoberliga erst nach Abschluss der Landesklasse-Runde klären.

Bensheim III wird noch überholt

In der Bezirksklasse gab es ein packendes Fernduell zwischen dem bisherigen Tabellenersten und dem Tabellenzweiten. Dabei legte die SG Bensheim III mit einem 5:1 gegen den SV Reichbach vor. Dem Schachklub Fürth gelang ein 6:0 im Auswärtsspiel bei Bürstadt III. In der Abschlusstabelle überholten die Weschnitztäler damit Bensheim um einen halben Brettpunkt. Bitter für die SG, da Fürth wahrscheinlich sein Aufstiegsrecht in die Bezirksoberliga wahrnehmen wird. red