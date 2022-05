Mehr als zwei Unentschieden ist nicht drin

Auerbach. In der zweiten Spielwoche der Tennis-Medenrunde 2022 gab es für die Mannschaften des TC Auerbach in den drei Altersklassen nur zwei Unentschieden und eine Niederlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herren 65 Bezirksoberliga: TCO Lorsch – TC Auerbach 3:3. Auch ihr zweites Saisonspiel endete für die Auerbacher unentschieden. Für den TCA gewannen in den Einzeln Reiner Maul (7:5, 6:3) und Dieter Rohde klar (6:1, 6:2), Horst Lindenlaub und Hans Simbrick verloren jeweils in zwei Sätzen. In den Doppeln holten Lindenlaub/Simbrick mit 2:6, 6:3, 10:0 den dritten Punkt, doch verloren Rohde/Rausch 3:6, 5:7.

Krieg spielt fast zwei Stunden

Herren 50 Bezirksliga A: TC Auerbach – TC Alsbach 3:3. Hassan Canoglu (6:2, 7:5) und Armin Krieg (6:4, 7:5) gewannen jeweils in zwei Sätzen, das Match von Krieg dauerte fast zwei Stunden. Die schon in den Einzeln erfolgreichen Krieg/Canoglu gewannen auch im Doppel (5:7, 6:0, 10:3).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damen 60 Bezirksoberliga: TC Auerbach – TVH Rüsselsheim 1:5. Auch in ihrem zweiten Saisonspiel hatten es die Damen 65 des TC Auerbach mit einem starken Gegner zu tun. Barbara Grüneklee setzte sich in einem langen Match mit 6:3 und 7:6 durch und holte letztlich den Ehrenpunkt. Alle anderen Matches gingen in zwei Sätzen verloren. red