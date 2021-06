Maßnahmen zur medizinischen Erstversorgung sind nicht klar geregelt

Der schlimme Fall des dänischen Superstars Christian Eriksen, der im EM-Sspiel gegen Finnland nach einem Herzstillstand auf dem Platz reanimiert werden musste, hat der Sportwelt zwei Dinge vor Augen geführt. Erstens: Auch ein als gesund geltender Profi, der regelmäßig untersucht wird, ist nicht vor lebensgefährlichen Zusammenbrüchen gefeit. Zweitens: Im Fall der Fälle kommt es auf schnelles Handeln an.

Auch so mancher Amateurfußballer dürfte ins Grübeln geraten sein. In der Regel stehen bei einem unterklassigen Spiel nämlich keine Rettungssanitäter am Spielfeldrand. Eine Verpflichtung für Defibrillatoren gibt es auf Hessens Fußballplätzen nicht. „Das wäre auch schwierig – allein schon, weil nicht jeder Verein einen eigenen Platz hat“, teilt der HFV mit. Generell seien die „Vereine in der Verantwortung, den Spielern oder auch Zuschauern zu zeigen, wo zum Beispiel der Erste-Hilfe-Koffer hängt“. Das System sei darauf ausgelegt, dass der Rettungsdienst schnell vor Ort sein kann. In Hessen sind zehn Minuten die Vorgabe.

„Aber bei einem so Fall wie Eriksen ist das eine Ewigkeit“, sagt der Bergsträßer Kreisfußballwart Reiner Held. Der Bürstädter würde sich Schulungen wünschen – etwa für Vereine, die schon über einen Defibrillator verfügen. „Aber weiß jemand, wie man so ein Gerät benutzt? Im Ernstfall kann ich mir nicht erst zehn Minuten die Gebrauchsanweisung durchlesen“, fragt sich Held: „Hier müssten sich Kommunen und Vereine arrangieren und gegebenenfalls Vereinsmitglieder schulen.“

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte müssten Menschen vor Ort Erste Hilfe leisten. Allerdings ist auch hier wenig geregelt. Lizenzierte Trainer etwa müssten einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen, teilt der HFV mit. Wie alt dieser maximal sein darf, sei jedoch nicht festgeschrieben. „Dazu kommt: Viele Trainer haben gar keine Lizenz“, denkt Held etwa an Jugendmannschaften. „Wenn Vereine ihren Spielern, Trainern oder Funktionären so einen Kurs finanzieren würden, könnten wir im Ernstfall weitaus schneller reagieren. Das Geld wäre gut angelegt.“ cpa

