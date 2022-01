Martinovic bleibt wegen der Klausel

Mannheim. Pässe ins Nichts, kein einziger Tor-Abschluss: Waldhof-Torjäger Dominik Martinovic steckt in einer Formkrise, dafür lieferte sein schwacher Auftritt beim 0:1 am Dienstag gegen Viktoria Köln einen weiteren Beweis. Seit dem 30. November (3:1 bei 1860 München) wartet der 24-jährige Angreifer auf einen eigenen Treffer. Nachdem er beim 1:3 gegen Dortmund II zum Start ins neue Jahr einen wichtigen Elfmeter verschossen hatte, steht der Schwabe mit kroatischen Wurzeln sogar komplett neben sich.

Ohne seinen Topscorer (10 Tore/6 Vorlagen) in Topform ist der Mannheimer Fußball-Drittligist in ein Leistungstal gestürzt und hat wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen. Es könnte auf ein weiteres Jahr in der 3. Liga für den SVW hinaus laufen – mit Martinovic. Denn nach Informationen dieser Redaktion hat sich der Vertrag des Stürmers durch seinen 20. Saisoneinsatz (gegen den BVB automatisch) per Klausel um ein Jahr verlängert. Allerdings soll Stürmer über die Umstände seiner Weiterbeschäftigung nicht allzu glücklich sein, er hatte offenbar auf einen komplett neuen Vertrag gehofft. alex

