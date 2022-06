Mario Götze: Familie spielte "große Rolle" beim Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Frankfurt. Für Mario Götze ist seine Familie ein wichtiger Faktor für den Wechsel zu Eintracht Frankfurt gewesen. "Sie haben eine große Rolle gespielt in der Entscheidungsfindung", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 dem Club-TV der Hessen. "Für sie war es wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass sie sich wohlfühlen, dass wir wieder in Deutschland sind und dass ich wieder in der Champions League spielen kann", erklärte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler. Seine Familie mit dem zwei Jahre alten Sohn bedeute ihm viel, betonte Götze.

Der ehemalige Nationalspieler hatte am Dienstag seinen Transfer von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger nach Frankfurt perfekt gemacht. Bei der Eintracht unterschrieb Götze einen Dreijahresvertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben, im Gespräch waren etwa vier Millionen Euro.

In Frankfurt wolle er "ein Puzzleteil" für die weitere positive Entwicklung des Clubs sein, sagte Götze. Es habe "sehr viele" Gründe für den Wechsel gegeben. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspezialisten gehabt haben. "Ich freue mich auf die Reise", sagte Götze.

