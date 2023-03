Marino verlässt die SG Lampertheim

Lampertheim. Giovanni Marino, Trainer des Fußball-Kreisoberligisten SG Azzurri/ Olympia Lampertheim, verlässt den Verein zum Saisonende und übernimmt beim Mannheimer Kreisligisten TSV Neckarau eine neue Aufgabe. „Ich bin gerne Trainer bei den Azzurri. Doch ich habe gemerkt, dass zu viel Last auf den Schultern des Trainers ruht. Deswegen habe ich mich für diesen Schritt entschieden“, sagt Marino.

War er bereits in der vergangenen Saison als Feuerwehrmann gefragt, als er auf den letzten Drücker den Klassenerhalt sicherte, so befindet er sich auch nun mitten im Abstiegskampf. Marino legt Wert darauf, dass er bis zum Saisonende alles daran setzen wird, die Spielgemeinschaft Lampertheim in der Kreisoberliga zu halten. Um diesem Ziel näher zu kommen, muss die Associazione Sportiva am Sonntag im Auswärtsspiel bei der Tvgg Lorsch unbedingt etwas holen. „Wir sind in Lorsch nur Außenseiter. Aber wenn wir alles abrufen, können wir auch dort etwas holen“, spekuliert Marino. hias/sm