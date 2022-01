Marino löst bei Azzurri Pleuler ab

Lampertheim. Die Zusammenarbeit zwischen Fußball-Kreisoberligist Azzurri Lampertheim und Trainer Markus Pleuler ist nach nur wenigen Wochen wieder beendet. Berufliche Gründe zwingen den früheren Bundesliga-Profi (SSV Ulm) zur Aufgabe seines Trainerpostens. „Es war von Anfang an klar, dass ich den Job bis zur Winterpause mache und dass wir danach weiterschauen. An meiner beruflichen Situation hat sich nichts geändert, so dass wir die Zusammenarbeit leider beenden müssen“, erklärte der 51-Jährige.

Pleuler war Ende November für Martin Göring eingesprungen. Der war Anfang des Monats nach sieben Jahren von seinem Posten bei der Associazione Sportiva zurückgetreten. Kurz vor dem Jahreswechsel heuerte Göring beim abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten VfR Bürstadt an.

Pleulers Nachfolger steht bereits fest. Es ist Giovanni Marino, der sich im Fußballkreis Mannheim einen Namen gemacht hat. Nach vielen Jahren im Nachwuchs des SV Waldhof gehörte der 37 Jahre alte frühere Defensivakteur von 2013 bis ’16 der erfolgreichen Mannschaft von Fortuna Heddesheim an, mit der er in die Verbandsliga aufstieg. Auch beim LSV Ladenburg, TSV Viernheim, Phönix Mannheim und Et. Wald-Michelbach war Marino am Ball.

Neuzugang aus Einhausen

„Seit einiger Zeit wohnt Giovanni in Lampertheim, das haben wir spitz bekommen. So nahmen wir Kontakt mit ihm auf“, berichtet Azzurri-Vorstandsmitglied Giuseppe Sanfilippo, der mit Marinos Vater Ende der 1970er Jahre die Schulbank drückte.

Personell hat sich beim Tabellen-13., der sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz vorweist, in der Winterpause einiges getan. Nach Sascha Weisel (SKV Sandhofen), Tobias Holch (SSV Vogelstang), Patrick Stoll und Daniel Windecker (beide SC Käfertal) verlässt auch Joey Gutschalk den Verein. Der 30-jährige Verteidiger schließt sich Gruppenligist Eintracht Bürstadt an. Den fünf Weggängen steht mit Uwe Lauinger (von der SSG Einhausen) bislang erst ein Neuzugang gegenüber. cpa/sm