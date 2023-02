Marc Schnatterer spielt beim SV Waldhof derzeit keine große Rolle

Die Fans im Stadion bewiesen ein gutes Gespür für die Situation. Statt Pfiffen gab es für die Profis des SV Waldhof Mannheim am Montagabend nach dem 1:1 (1:1) in der 3. Fußball-Liga gegen den SC Verl aufmunternde Gesänge, mit Applaus wurden die Mannheimer in die Kabine entlassen. Auf dem Papier stellte das Remis gegen den ostwestfälischen Dorfverein einen Rückschlag für die Aufstiegsambitionen

...