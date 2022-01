Marc Ehret & Co. dominieren auf dem Nürburgring

Bensheim. Marc Ehret, der 2021 von Bensheim in den Lautertaler Ortsteil Knoden umgezogen ist, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 „auf der Überholspur“ zurück, um es passend zu seiner Leidenschaft für den Motorsport zu formulieren. Er hat nicht nur auf einer der härtesten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt einen Meisterschaftstitel in der Nürburgring Langstrecken-Serie geholt, sondern auch privat ganz besondere Momente gefeiert.

Dass Marc Ehret erfolgreich im Motorsport unterwegs ist, hat er nicht allein seinem Talent, Ehrgeiz und seiner harten Arbeit zu verdanken. Denn ohne eine ganz besondere Person in seinem Leben wäre eine Karriere im Rennsport nicht möglich gewesen. „Mein größter Dank geht an meinen Vater. Ohne ihn hätte ich das alles nie geschafft und könnte nicht auf solch eine erfolgreiche Saison zurückblicken.“

2 Bilder © Ehret privat

Sein Vater war es, der Marc Ehret vor 25 Jahren, an seinem dritten Geburtstag, sein erstes Kart schenkte. „Damit begann meine Kartsport-Karriere“, erinnert sich der in Heppenheim geborene und heute in Knoden lebende 28-Jährige. Schnell stellten sich erste Erfolge ein, er wurde deutscher Kart-Meister. Im Jahr 2014 ging es erstmals vom Kart- in den Tourenwagenrennsport.

In seinem Debütjahr feierte der damals 21-Jährige den Gesamtsieg der DMV BMW Challenge, setzte sich ein Jahr später bei einer Sichtung für Deutschlands besten Nachwuchsfahrer gegen 2500 Teilnehmer durch und startete in der BMW-Klasse bei der Nürburgring Langstrecken-Serie. Weitere Highlights seiner Karriere waren der Sieg in derBMW-Klasse beim größten Rennen der Welt, dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, der Einsatz in der ADAC GT4 Germany und die Teilnahme mit einem BMW M4 GT4 am 24-Stunden-Rennen in Dubai.

Doch das beste Motorsportjahr sollte für Marc Ehret 2021 kommen. Bei der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) fuhr der Bergsträßer – mit seinem Team FK Performance und seinen Fahrerkollegen Nico Otto und Moritz Oberheim – in acht gewerteten Rennen fünf Siege und zwei zweite Plätze in der BMW M2-Klasse ein. Nur ein einziges Mal mussten sich Ehret & Co. wegen technischer Probleme an dem 450 PS starken Rennwagen geschlagen geben. Für diese insgesamt herausragende Saisonleistung wurde der Knodener mit dem Meisterschaftstitel belohnt. „Als wir beim Finallauf die Ziellinie überfahren haben, war klar, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben. Das Gefühl war einfach unglaublich“, erinnert er sich und erklärt: „Wir fahren auf der gefährlichsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt, bewegen uns und das Material am absoluten Limit. Der Schnellste zu sein und mit seinem Team Rennsiege feiern zu können, ist das, was zählt, und lässt das Motorsport-Herz höherschlagen.“

Hochzeit und Geburt des Sohnes

Doch nicht nur aus motorsportlicher Sicht liegt ein besonderes Jahr hinter Marc Ehret. „Meine ganz persönlichen Highlights aus dem Jahr 2021 sind die Geburt meines Sohnes, die Hochzeit mit meiner Frau und der Bau unseres Eigenheims.“ Und wie geht es weiter? „Wie meine Zukunft im Motorsport aussehen wird, ist noch offen. Jetzt genieße ich erst einmal die rennfreie Zeit mit meiner Familie“, freut sich Ehret, der seine Freizeit gerne mit Tennis, Ski, Snowboard, Kitesurfen, Tauchen „und vielem, was Spaß macht“ verbringt. red