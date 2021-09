Marc Ehret baut seinen Vorsprung aus

Bergstraße. Der Bergsträßer Motorsportler Marc Ehret fuhr beim achten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) einen Start-Ziel-Sieg in der Klasse Cup 5 ein. Doch so leicht, wie es klingt, war für den 28-jährigen Knodener und seine Teamkollegen der insgesamt fünfte Saisonsieg nicht. Während des vierstündigen Langstreckenrennens mussten sie ihre Führung in harten Zweikämpfen verteidigen und wurden bis zur letzten Runde von ihren Konkurrenten über die legendäre Nordschleife gejagt.

Dichter Herbstnebel wirbelte am Rennsamstag den Zeitplan durcheinander. Das Qualifying konnte erst verspätet freigegeben werden und wurde auf 45 Minuten verkürzt. Für Marc Ehrets Teamkollege Moritz Oberheim war es ein Glücksspiel, die perfekte Runde zu erwischen. „Er hat es aber geschafft und das Auto auf die Pole-Position gestellt. Damit hatten wir die perfekte Ausgangslage fürs Rennen“, erklärt Marc Ehret, der mit dem BMW M2 CS vom Bremer Motorsportteam FK Performance als Startfahrer ins Rennen ging.

„Am Start konnte ich die Führung verteidigen und musste die ersten fünf Runden hart darum kämpfen, sie zu halten. Aber es waren absolut geile fünf Runden“, resümiert Ehret. Auch für seine beiden Teamkollegen Moritz Oberheim und Nico Otto war es eine Hatz durch die Grüne Hölle. Trotz harter Zweikämpfe verteidigten sie die führende Position. „Es war knapp. Denn es traten Radlagergeräusche auf und wir wussten nicht, ob das Material halten würde. Es hätte jede Sekunde vorbei sein können und das Rennen wäre für uns gelaufen gewesen.“ Doch das Material hielt: „Und auch die Boxenstopps liefen mal wieder perfekt. Wir sind ein fehlerfreies Rennen gefahren und konnten uns so den Sieg sichern – auch wenn es knapp war.“

Neben dem Rennsieg haben sich Marc Ehret und die anderen Fahrer besonders darüber gefreut, dass endlich wieder Zuschauer rund um die Nordschleife, im Fahrerlager und in der Startaufstellung erlaubt waren: „Das macht den Motorsport am Nürburgring aus: viele Fans, die in die Box kommen, um Motorsport hautnah zu erleben.“ Ehret und Co. haben ihre Führung in der Meisterschaft der BMW Cup Klasse ausgebaut – ob er den Titel nach Knoden holt, entscheidet sich beim Saisonfinale am 9. Oktober. red

