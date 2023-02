Mannheimer HC trifft auf europäische Elite-Teams

Mannheim. Von Freitag bis Sonntag geht es beim Mannheimer HC international zu, denn neben den gastgebenden MHC-Herren gehen sieben weitere Hockeyteams bei der EuroHockey Indoor Club Trophy in der Irma-Röchling-Halle an den Start.

Die Trophy ist im europäischen Hallenhockey quasi das Gegenstück zur Europa League im Fußball. Die MHC-Herren haben sich als deutscher Hallenmeister 2022 für den Europapokal qualifiziert und bekommen es in der Vorrundengruppe A mit dem OKS-SHVSM Vinnitsa aus der Ukraine (Freitag, 13.15 Uhr), dem Slagelse Hockeyclub aus Dänemark (Fr., 18.45 Uhr) und mit dem Club Partille SC (Sa., 12.45 Uhr) aus Schweden zu tun. Stärkster Gegner dürften die in Göteborg beheimateten Schweden sein, die 2019 mit dem EuroHockey Indoor Club Cup schon den Königswettbewerb in der Halle gewinnen konnten (wie die MHC-Herren 2011 in Luzern).

In Gruppe B stehen sich Pinoké Amsterdam (Niederlande), Three Rock Rovers aus Dublin (Irland), der Luzerner SC (Schweiz) und der SK Slavia Prag (Tschechien) gegenüber. Die Erst- und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen erreichen die Aufstiegsrunde, die übrigen Teams spielen die zwei Absteiger aus.

„Wir sind froh nach der Enttäuschung vom Final Four in Frankfurt in der Halle noch einen weiteren Wettbewerb zu haben. Wir hoffen auf einen guten Auftritt und einen gelungenen Abschluss der Hallensaison vor den eigenen Fans“, sagte MHC-Trainer Andreu Enrich. and/ü