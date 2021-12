Mannheimer Derby um Play-off-Plätze

Mannheim. Zwar stehen im Januar 2022 noch zwei Hauptrundenspiele in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Männer auf dem Spielplan. Die Frage, wer als Südmeister im DM-Viertelfinale Heimrecht gegen den Zweiten der Nordgruppe genießt und wer als Südvize zum Nordmeister reisen muss, dürfte dann allerdings schon geklärt sein.

Denn am morgigen Sonntag (17 Uhr, Irma-Röchling-Halle) kommt es zum Derby-Rückspiel zwischen dem Tabellenzweiten Mannheimer HC (mit dem Bensheimer Mario Schachner) und dem bisher noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Mannheim Hockey. „Am Sonntag geht es um den Südtitel“, ist sich Carsten-Felix Müller bewusst, der die Gäste vom TSVMH gemeinsam mit Alexander Vörg coacht. Im Hinspiel drehten die TSVMH-Herren einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg.

Generalprobe gegen Nürnberg

„Dass alle in dieser Trainingswoche so motiviert sind, liegt wahrscheinlich auch daran, dass am Sonntag dieses Jahr mit einem Derby beendet wird“, erklärt MHC-Co-Trainer Peter Maschke. „Wenn wir das Heimspiel gegen Nürnberg konzentriert angehen, dann ist das Derby am Sonntag ja wohl auch das Spiel, in dem es um das Heimrecht im Viertelfinale geht“, weiß Maschke, dass sein Team zunächst gegen die Franken bestehen muss. Im Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den Nürnberger HTC gilt es für die Blau-Weiß-Roten, mit drei Punkten die Spannung vor dem Derby am Sonntag hochzuhalten. and/ü