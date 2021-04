Mannheim verzichtet auf Futsal-Bundesliga

Mannheim. Der Futsal-Club Spartak Mannheim hat seinen Antrag für die ab Herbst geplante neue Futsal-Bundesliga im letzten Moment doch nicht eingereicht. „Leider konnten wir keine Bewerbung einreichen, da wir weder genügend Kapital durch Sponsorengelder sammeln konnten noch eine feste Zusage der Stadt Mannheim für eine Halle für die Heimspiele erhalten haben“, erklärt der enttäuschte Vereinssprecher Denis Peschke, der selbst auch als Spieler aktiv ist.

Weiter mit VfR Friesenheim

„Das ist natürlich extrem bitter, da es sich hier um eine einzigartige Chance gehandelt hat, in der künftig höchsten deutschen Futsal-Spielklasse Fuß zu fassen“, so Peschke weiter. Somit tritt Spartak Mannheim auch in der nächsten Saison wieder in einer Spielgemeinschaft mit dem VfR Friesenheim in der Regionalliga Südwest an. Sollte die sportliche Entwicklung dann dafür sprechen, werden die Verantwortlichen in einem Jahr einen erneuten Anlauf in Richtung Bundesliga unternehmen.

Mit Beginn dieser Saison hatte Spartak mit dem VfR Friesenheim eine Spielgemeinschaft gegründet, um in der Regionalliga Südwest zu starten. Peschke: „Dort sind die Fahrten und Entfernungen nicht so strapaziös wie in der Regionalliga Süd. Daher hatten wir uns einen Kooperationsverein im Südwest-Verband gesucht.“ Die Saison wurde allerdings nach den ersten Partien eingefroren.

2020 Aufstieg in Regionalliga

Nachdem der Futsal-Club Spartak Mannheim 2018 vor der Auflösung gestanden hatte, belebte Denis Peschke den Verein. 2020 wurde das Team Meister in der Derbystar-Futsal-Liga Baden und stieg in die Regionalliga auf. wy

