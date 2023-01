Mannheim im Final Four in Frankfurt

Mannheim. Die Herren des Mannheimer HC, bei denen auch der Bensheimer Mario Schachner aktiv ist, sind nur noch zwei Siege von der Titelverteidigung entfernt. Im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft besiegten sie in eigener Halle die Zehlendorfer Wespen 10:4 (4:3) und zogen in das Final Four 2023 um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft am 4./5. Februar in Frankfurt ein. Dort wartet im Halbfinale der Harvestehuder THC aus Hamburg. Für die Herren des TSV Mannheim Hockey endete der Titeltraum dagegen erneut im Viertelfinale. In einem Krimi unterlagen sie beim Vizemeister Berliner HC mit 6:7 (2:4).

„Man hat gemerkt, dass wir die Mannschaft waren, die etwas zu verlieren hat, aber in der zweiten Hälfte haben wir es sehr gut gemacht“, freute sich MHC-Herrencoach Andreu Enrich dass sein verjüngtes Team die DM-Endrunde erreichte.

Vor 600 Zuschauern in der ausverkauften Irma-Röchling-Halle sorgten MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer (2.), Jossip Anzeneder (10.), und Marius Leser (13.) für eine 3:0-Führung. Der Ostvize aus Berlin schlug zum 3:3 zurück, als Niels Sund (15., 16.) und Jonas Diesing (25.) jeweils per Strafecke trafen. Tim Seagon stellte die MHC-Führung mit dem 4:3 (30./Siebenmeter) wieder her. Peer Hinrichs (35.) und Tim Seagon (40.) erhöhten auf 6:3, ehe Theo Loddenkemper auf 6:4 (44./SE) verkürzte.

Marius Leser ließ seine Treffer Nummer zwei (45.) und drei (46.) zum 8:4 folgen. „Ich hatte auch mit drei Pfostentreffern Pech, da ist es schön, dass ich auch drei Tore gemacht habe“, war der US-Nationalspieler auch etwas wehmütig, ging es für ihn und Teamkollege Pat Harris doch bereits am Sonntag zum US-Team, das an der Hallenhockey-WM in Südafrika (5. bis 11. Februar) teilnimmt. Raphael Hartkopf und Nico Reichert legten die Treffer zum 10:4 (beide 58.) ins leere Wespen-Tor nach. and