Mannheim ebnet Weg zum Topspiel

Mannheim. Nach dem entscheidenden Ballwechsel im Matchtiebreak fiel die Anspannung von Maximilian Marterer ab und der 26-Jährige schrie seine Freude über den erkämpften Sieg in seinem Einzel heraus. Beim 5:1-Erfolg von GW Mannheim in der Tennis-Bundesliga gegen RW Köln steuerte Marterer den wichtigen Punkt zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung bei.

Mit dem Sieg vor rund 1300 Zuschauern am Neckarplatt erspielten sich die Mannheimer die Chance, als direkter Verfolger ins Topspiel am Sonntag (1.) gegen den Gladbacher HTC zu gehen und bei einem Sieg diesen von der Tabellenspitze zu stoßen. „Das wird ein richtungsweisendes Spiel, wir versuchen auf alle Fälle dran zu bleiben. Vielleicht gelingt uns eine kleine Überraschung“, wagt Teamchef Gerald Marzenell keine Prognose für das wichtige Duell im Kampf um die Meisterschaft.

Dabei kann der Teamchef wieder auf Rückkehrer Marterer setzen, der zuletzt von einer langwierigen Verletzung am Knie und der Corona-Pause ausgebremst wurde. Der gebürtige Nürnberger bewies Nervenstärke und setzte sich am Ende mit 6:3, 3:6, 10:8 durch. Auch Gerald Melzer ist nach vielen Verletzungssorgen wieder zu einer echten Konstante bei Grün-Weiss geworden und feierte mit 6:2, 6:4 gegen Dustin Brown bereits seinen dritten Sieg im dritten Einsatz in dieser Saison. Zudem punkteten Bernabe Zapata Miralles (6:1, 6:4) und Julian Lenz (7:5, 4:6, 10:4) zum uneinholbaren 4:0 nach den Einzeln, ehe noch Zapata Miralles/Melzer (6:4, 6:4) und Marterer/Lenz verloren (3:6, 7:10). jab