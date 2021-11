Manndeckung der HSG Weschnitztal verwirrt die HSG Bensheim/Auerbach

Bergstraße. Ihren Aufwärtstrend fortgesetzt haben die Handballer der HSG Weschnitztal: Im Verfolgerduell der Bezirksoberliga – dem einzigen Spiel im Kreis Bergstraße an diesem ansonsten spielfreien Wochenende – gewannen die Odenwälder mit 37:30 (20:15) gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Es war der dritte Sieg in Folge für das Team von Trainer Dennis Rybakov, während die Gäste nun schon genauso lange auf den nächsten Erfolg warten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns gegenüber der Vorwoche weiter gesteigert“, freute sich Rybakov. „Dabei hatten wir es mit einem richtig starken Gegner zu tun“, zollte er Bensheim Respekt. Sein Gegenüber Moritz Brandt war alles andere als zufrieden: „Bei uns ist einfach der Wurm drin. Alles, was wir im Training gut machen, setzen wir im Spiel nicht um“, ärgerte er sich und vermisst insbesondere die Konsequenz im Abschluss.

Die Weschnitztaler agierten von Beginn an mit einer Manndeckung gegen Bensheims Spielmacher Philipp Kuch, was Wirkung zeigte. „Eigentlich waren wir darauf vorbereitet, es hat uns dennoch verwirrt“, musste Brandt gestehen. Dafür fanden einige andere Spieler insbesondere in der ersten Hälfte Lücken in der Deckung der Gastgeber. „Das haben wir in Kauf genommen. Wir wollten Kuch aus dem Spiel haben und das hat geklappt“, freute sich Rybakov, dass seine Taktik aufging.

Nur bis zum 9:9 (17.) hielten die Bensheimer mit, dann lief der Weschnitztaler Angriff mit den überragenden Marian Kleis und Timo Zehrbach im Rückraum zur Höchstform auf. Über 14:11 (24.) erspielten sich die Odenwälder beim 19:14 (28.) erstmals eine Fünf-Tore-Führung. Im zweiten Abschnitt war Bensheim/Auerbach der Wille anzumerken, das Spiel zu drehen, doch hatte die Rybakov-Sieben immer die passende Antwort parat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als der Vorsprung auf 24:21 (40.) geschmolzen war, ließ sich Weschnitztal nicht beirren, setzte wieder Nadelstiche zum 28:22 (46.). Bensheim öffnete wieder seine Deckung, verkürzte erneut auf drei Tore (30:33/55.), aber in der Schlussphase konnten die Gastgeber wieder kontern und einen sicheren Heimsieg vor stimmungsvoller Kulisse verbuchen. „Es ist bei uns eine Blockade im Kopf“, bilanzierte Moritz Brandt: „Natürlich sind wir alle etwas ratlos und frustriert nach der dritten Niederlage. Heute war Weschnitztal besser und hat das sehr gut gemacht“, gab der Bensheimer Coach zu. „Jetzt gilt es schnell aus dem Tief rauszukommen“, richtete er seinen Blick nach vorne: Da wartet am kommenden Sonntag das Derby gegen den HC VfL Heppenheim.

Tore f. Weschnitztal: Kleis (14/4), Brehm (10), Zehrbach (6/1), Schieck (3), Postel, Mader (je 2).

Tore f. Bensheim: Friedrich (7/3), Dotzauer (6), Zimmermann (4), Geier, Raddatz, Hartmann, Kuch (je 3), Weihrich (1). tip