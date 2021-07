Bei den Minigolfern rollt wieder der Ball. Der MSC Bensheim-Auerbach war bei zwei Wettbewerben im Einsatz und bestreitet nun am Sonntag (18.) sein Heimspiel im Viertelfinale des DMV-Pokals gegen Kiel. Mit einem Sieg könnten die Auerbacher in das Final-Four-Turnier einziehen, das im September in Bad Münder ausgetragen wird.

Am ersten Spieltag der German Team Challenge setzte sich der MSC

...