Fußball. Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus kurzfristig auf Erik Durm verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt für die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) wegen Magen-Darm-Problemen aus. Trainer Oliver Glasner setzt in der Innenverteidigung überraschend auf Makoto Hasebe anstelle von Martin Hinteregger, der zunächst nur auf der Bank sitzt. Der hessische Fußball-Bundesligist kann mit einem Sieg bereits das Weiterkommen in der Gruppe D perfekt machen.

