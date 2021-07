Luc Dieteren muss sich gedulden

Bensheim. Luc Dieteren (SSG Bensheim) muss sich mit der ersehnten Hawaii-Qualifikation gedulden – und kann jetzt frühestens im nächsten Jahr bei der inoffiziellen Ironman-Weltmeisterschaft dabei sein. Der entsprechende Quali-Wettkampf in Thun/Schweiz wurde nämlich vom vergangenen Sonntag auf den 5. September 2021 verschoben. Der SSG-Langstrecken-Triathlet, der in der AK 60 - 65 startet, will nun am 8. August beim Halbdistanz-Ironman in Rapperswil/Schweiz seine Form überprüfen, wo zudem Teilnehmerplätze für die WM 2022 in Neuseeland vergeben werden.. hs

