Lorscherin Lena Sonnabend hofft auf Starts bei den Süddeutschen

Lorsch. Am 7./8. August finden die Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Aktiven und der U18-Junioren in Walldorf statt. Mit dabei sein möchte auch Lena Sonnabend vom Leichtathletikclub Olympia Lorsch: Auf den Sprintstrecken über 100 und 200 Meter will die 17-jährige bei ihrem Saisonhöhepunkt an den Start gehen.

Über 100 Meter hatte sie die Norm von 12,90 Sekunden bereits im Vorfeld unterboten und konnte zuletzt bei mehreren Sportfesten ähnliche Zeiten bestätigen. Bei einem Sportfest in Aschaffenburg bot sich nun eine gute Gelegenheit, die Norm über 200 Meter anzugreifen: Die Läufe wurden rein nach Zeiten besetzt, so dass Lena mit den männlichen Jugendlichen die halbe Stadionrunde in Angriff nahm. Damit hatte sie auf der Zielgeraden noch Konkurrenz auf Augenhöhe und konnte mit neuer persönlicher Bestleistung von 26,23 Sekunden die geforderte Richtzeit unterbieten.

Da aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Teilnehmerzahl bei den Süddeutschen Meisterschaften erheblich begrenzt ist, ist die Norm allein noch keine Garantie für eine Teilnahme. Erst nach dem Meldeschluss am heutigen Dienstag wird sich zeigen, ob Lena Sonnabend mit ihren Zeiten zu den schnellsten Athletinnen in Südhessen zählt und in Walldorf über beide Sprintstrecken starten darf. kede