Bei der 36. Segelflug-Weltmeisterschaft in Montluçon-Guéret/Frankreich holte sich Uwe Wahlig von der Segelfluggruppe Bensheim am Wochenende den Weltmeistertitel in der Clubklasse. Bronze nahm sein Teamkollege Stefan Langer (SFG Donauwörth Monheim) entgegen.

115 Piloten und Pilotinnen aus 25 Nationen flogen in drei Klassen (Club, Standard und 15-m-Klasse) um den Titel. Darunter Uwe

...