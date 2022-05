Die Leichtathleten des LCO Lorsch nutzten das Sportfest des TSV Viernheim, um in die Freiluftsaison zu starten. Gleich vier Teams nahmen an den Disziplinen der Kinderleichtathletik teil, die trotz regnerischer Kühle tolle Leistungen zeigten. In der Klasse U 10 kamen die „Lorscher Raketen“ knapp geschlagen auf Rang zwei; die „Löwen“ wurden Fünfter. Den Sieg trugen „Die Huddles“ in der Klasse U

...